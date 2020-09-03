محمد موسى: القمامة شيدت سد عالى جديد بقرية برك الخيام بالجيزة (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:10 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن قرية برك الخيام بمركز ومدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة محرومة من كافة الخدمات.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الطريق الأبيض المؤدي للقرية اسمه الطريق الأبيض فهو لا علاقة له بالاسم ولا يحمل من نصيبه شيء، الطريق يعاني من حالة سوء وأهمال كبيرة في ظل تجاهل المسئولين مما أدى إلى تزايد نسب الحوادث عليه. 

تابع، أكوام القمامة تزين جانبي الطريق، أصبح هناك سد عالي جديد بقرية برك الخيام، لافتا أن الأهالي يعانون أيضا من انقطاع المياة لفترات طويلة وسط تجاهل تام من شركة المياة والمسئولين بمركز ومدينة كرداسة.
وناشد "موسى" اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشركة مياه الشرب الاهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها سريعا.




وفي سياق منفصل، أشاد الإعلامي محمد موسى بالضربة القاصمة التي وجهتها أجهزة الأمن لجماعة الإخوان الإرهابية عقب القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الإرهابي محمود عزت القيادي الإخواني هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.

تابع، كان من أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦.

وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنا وإصابة ٤٧، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

واكد موسى أن القبض علي الإرهابي محمود عزت ضربة قاصمة ومحبطة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفا أن أبطال الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهوا ضربة قوية للتنظيم بالداخل والخارج.

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برك الخيام القمامة القبض على محمود عزت الجيزة الإعلامي محمد موسى

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