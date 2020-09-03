محمد موسى: القمامة شيدت سد عالى جديد بقرية برك الخيام بالجيزة (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن قرية برك الخيام بمركز ومدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة محرومة من كافة الخدمات.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الطريق الأبيض المؤدي للقرية اسمه الطريق الأبيض فهو لا علاقة له بالاسم ولا يحمل من نصيبه شيء، الطريق يعاني من حالة سوء وأهمال كبيرة في ظل تجاهل المسئولين مما أدى إلى تزايد نسب الحوادث عليه.



تابع، أكوام القمامة تزين جانبي الطريق، أصبح هناك سد عالي جديد بقرية برك الخيام، لافتا أن الأهالي يعانون أيضا من انقطاع المياة لفترات طويلة وسط تجاهل تام من شركة المياة والمسئولين بمركز ومدينة كرداسة. وناشد "موسى" اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشركة مياه الشرب الاهتمام بمشاكل المواطنين والعمل على حلها سريعا.













