أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي





واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثاني على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الخميس ، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.





وتواصل أسعار الخام الهبوط بعد تراجع بلغ 3 بالمائة بالأمس، وسط بيانات أمريكية كشفت عن تراجع الطلب على البنزين خلال الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يومياً من 9.16 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.





ولم تستفد أسعار النفط من تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 9.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





كما انخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 1.1 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنقضي بفعل إعصار "لورا".





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.3 بالمائة إلى 41.37 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:55 مساء بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.7 بالمائة إلى 43.66 دولار للبرميل.