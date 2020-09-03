برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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اقترب لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني من الإنتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي لمدة عامين، وذلك على هامش سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأبدي المهاجم الاوروغوياني رغبة قوية في البقاء داخل الكامب نو، على الرغم من خروجه من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن نادي برشلونة قد قرر تخيير سواريز بين البقاء على مقاعد البدلاء، أو اللعب بشكل أساسي في السيدة العجوز.

ومن جهته يرغب سواريز في خوض تجربة جديدة بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبدأ مؤخراً في المطالبة بفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، والحصول على راتبه كاملا قبل الرحيل.

يذكر أن سواريز قد تلقي عرض مغري من نادي أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 15 مليون يورو، ولاقي رفض شديد من اللاعب الاوروغوياني الذي أنهي أتفاقه مع السيدة العجوز مؤخرًا.

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