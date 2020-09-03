مياه شرب الاسكندرية: محور المحمودية أحدث انفراجه كبيرة في المياه (فيديو)

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قال أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن محمور المحمودية ليس مشروعًا مروريًا فقط، ولكنه محور تنموي، تم اعداده من أجل توفير فرص العمل للشباب بالاسكندرية، مشيرًا إلى أن هذا المحور ربط شرق وغرب وجنوب المدنية، وهذا سيؤدي إلى تسهيل حركة المرور في المحافظة.



وتابع "جابر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن محور ترعة المحمودية أدى لتعويض العجز في المحافظة، وهذا أحدث لانفراجة كبيرة جدًا على الاسكندرية، مشيرًا إلى أن المحور سيتبعه العديد من المشروعات التنموية التي تعتمد على المياه.



وأشار إلى أن مخالفات البناء هي العدو اللدود لشركتي والمياه والكهرباء، لأنها أدت لزيادة الطلب على المياه والكهرباء بصورة غير متوقعة، وهذه كانت أعباء كبير لا يمكن أن يقوم أي مرفق بحلها بمفرده







هذا وقال محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن مشروع محور المحمودية من المشروعات الأكبر والأعظم بالمحافظة، وتكلف 5 مليارات و500 مليون جنيه، وبطول 1،6 كيلو متر ويربط غرب المحافظة بشرقها وشمالها بجنوبها ويربط 25 كوبري مشاه من خلال محاور تنموية.



وأضاف "الشريف"، أنه لو لم يوجد محور المحمودية لتحولت محافظة الإسكندرية إلى زحام شديد و"باركينج"، وحالة من الاختناق غير عادية.



وأكد محافظ الإسكندرية، أن "المحمودية"، هو محور تنموي بمعنى الكلمة، معقبا: "هنشوف به إسكندرية جديدة"، مشيرًا إلى أن المشروع ذو قيمة كبيرة ومحور أخرج الإسكندرية من عنق الزجاجة من الزحام والتكدس الذي ظل تعاني منه طوال سنوات طويلة إلى الإسكندرية الجديدة والتنمية الجديدة.