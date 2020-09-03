التضامن: توفير الحماية والرعاية للمواطنين في ظل كورونا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء وحدات غسيل كلوى لمرضى الغسيل الكلوى المصابين بفيروس كورونا المستجد في 4 مستشفيات جامعية وقع عن وزارة التضامن الاجتماعى كطرف أول أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي،

ووقع حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووقع حازم زكى حسن نائب رئيس مجلس الأمناء عن مؤسسة ساويرس للتنمية.





وأكدت القباج علي أن هذا البرتوكول يأتى فى إطار مساندة الدولة فى مواجهة أزمة كورونا ورفع المعاناة عن الفئات المتضررة، وسعى الوزارة إلى توفير الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين وتطوير خدماتها بالتنسيق مع القطاع الأهلي والخاص.



