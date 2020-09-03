خبير سياحى للمصرى أفندى: السياحة لن تعود نهائيا إلا بعد توفر لقاح لكورونا

قال الكاتب الصحفى مصطفى النجار المتخصص فى الشأن السياحى، لابد من التفرقة بين الحركة السياحية، والطيران التجارى، فالموضوعين مختلفين، وماحدث من روسيا أنها أعادت الطيران التجارى المنتظم، وهذا حدث قبل عامين بالفعل وتحديدا وقت كأس العالم، أما الطيران السياحى، فلا حديث عنه الان.







