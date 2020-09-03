TattooTwon يطرح جزء من قصة حياته في كليب "إن شاء الله" على اليوتيوب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أطلق مغني الراب الأردني TattooTwon فيديو كليب جديد بعنوان "إن شاء الله" علي اليوتيوب ونال هذا الفيديو ردود فعل قوية، ويتضمن الكليب أحداث حقيقة حول جزء من قصة حياته. 


على صعيد أخر، يستعد TattooTwon لإصدار ألبوم جديد يضم الألبوم العديد من المقطوعات، ويأتي هذا الألبوم بعد أن استقر في القاهرة بعد رحلة فنية من أمريكا والأردن ومصر.


TattooTwon هو مغني راب وفنان أردني واسمه الحقيقي "أنطون إسمير" ولد في 7 سبتمبر 1987 في عمان، نقل والده إلياس عائلته بأكملها إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 4 سنوات فقط.


نشأ TattooTwon في مسقط رأسه في هيوستن ، تكساس حيث تعرف على العديد من الثقافات والمجموعات العرقية المختلفة مما أدى به إلى معرفة متنوعة بأشخاص مختلفين بتأثيرات نجوم الراب والدي جي مثل (دي جي سكرو، دي جي ميشيل، زرو، ليل فليب، جي دوج ، 50/50 توين، شامليونير وبول وول ... إلخ) بدأ Tattoo Twon في الراب في عام 2001، وبحلول عام 2005 تم وقع TattooTwon بالفعل على علامة باسم Global Records INC مع فنانين مثل D.Ward و S.B. وFocus وJoedi Joe وYung Zo وغيرهم.


قام Artist TattooTwon بعمل ميزات مع فنانين كبار مثل Mr Kordy و Dj FatSam و Wegz و Sfnx و MC Amin و Power El 3aly و Vliweezy و 50/50 Twin و Yung Martez و Mikey McFly و Celebrity و Yung Pharoahgamo و Lord Da Ignored وغيرهم.

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