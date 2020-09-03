أخرها أرض مجمع التحرير.. أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:28 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد مرسي
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علي قدم وساق وعلي خطي ثابتة تسير الدولة المصرية في طريق الإصلاح والتنمية، وعلي جميع المحاور هناك تعليمات مشددة بضرورة العمل علي النهوض بالدولة المصرية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جميع الأجهزة في الدولة تعمل علي النهوض والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين علي جميع الأصعدة، بالإضافة الي الدور البارز الذي يقدمة صندوق تحيا مصر ومساهمتة الفعالة في عمليات التطوير والتجميل المستمرة للمناطق الاكثر إحتياجا.

ومن جانبه فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة، وتخصيص 7 أراضي ومباني لصالح صندوق مصر.

وفيما يلي نرصد ابرز تلك الأماكن والمناطق بمدينة القاهرة وبعض محافظات الجمهورية..

1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832

2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبنى القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م

3- أرض الحزب الوطني الكائن بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م

4- أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م

5- أرض ومبانى الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م

6- أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م

7-أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.

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مصر السيسي الإصلاح والتنمية أراضي

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