التبديلات الـ 5 في الدوري الألماني مستمرة في الموسم الجديد

قررت رابطة الدوري الألماني اليوم الخميس الاستمرار في تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة في مباريات البوندسليجا بالموسم الجديد.





ووافقت الأندية على هذه اللائحة التي تم تطبيقها عقب تفشي جائحة كورونا في الموسم الماضي حيث تم زيادة عدد التبديلات إلى خمسة بدلاً من ثلاثة.





وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني كريستيان شيفرت، بعد مؤتمر صحافي عبر تقنية "فيديو كونفرنس" مع ممثلي الأندية أن الموسم الجديد الذي ينطلق في منتصف سبتمبر الجاري سيكون "الأكثر قسوة وصعوبة لكرة القدم الاحترافية في ألمانيا".





وأضاف: "تنظيم وتنفيذ هذا الموسم سيكون أكثر تعقيداً بكثير من نهاية الموسم الماضي".





وجرى استئناف الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليغا" في منتصف مايو الماضي دون جمهور بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن وضع الجماهير في الموسم المقبل سيكون أكثر تعقيداً.



