"حسناء" من أوائل الدبلومات الفنية.. تتحدى الظروف وتحلم بـ"الماجستير والدكتوراه" (فيديو)

احتفي برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على شاشة "المحور"، بأوائل الدبلومات الفنية.





والتقي البرنامج "حسناء محروس" من أوائل الدبلومات الفنية، استطاعت تحدي الظروف الصعبة، بعد وفاة والدها، وعمل والدتها ببيع الجرائد.





وقالت حسناء محروس،: "كان عندى حسن ظن بربنا، وتوقعت تفوقي.. والدتي ساندتي ودعمتنى كثيرًا، وتعمل بكشك جرائد، عندى طموح لدخول الجامعة والحصول على الماجستير والدكتوراه".





فيما قالت والدتها: "سعادتي بيها بالدنيا وما فيها.. حسناء عروستى، والحمدالله لم يخب ظني بالله".











