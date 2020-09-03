للتكفل بدراستها .."وكيل أوقاف الإسكندرية".. يستقبل الطالبة آية بائعة الأحذية

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استقبل الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، الطالبة "آية طه حسين"، المعروفة بـ"بائعة الأحذية"، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، حيث قام بتهنئتها على تفوقها ونقل لها تحيات وتهنئة ودعم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



وانتقل وكيل وزارة الأوقاف، مع الطالبة لمقابلة الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، بناءً على تعليمات وزير الأوقاف، للتنسيق معه لالتحاق الطالبة المتفوقة بكلية الطب وتقديم الدعم الكامل لها.



وكانت وافقت جامعة الإسكندرية على طلب الطالبة آية طه حسين، من شبراخيت، بمحافظة البحيرة، والتكفل بكافة مصروفاتها الدراسية، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به الطالبة على إحدى القنوات الفضائية، بعد أن أصبحت قصتها حديث منصات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت تستذكر دروسها فى الثانوية العامة وهى تبيع الأحذية على "فرش" والدها المريض وذلك لمساعدة عائلتها على تحمل أعباء الحياة، وأوضحت أنها حصلت على مجموع ٩٩.٥% بالثانوية العامة، وتم قبولها بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وتطلب تخفيض قيمة المصروفات الدراسية أو تقديم منحة دراسية مجانية، حيث إن أسرتها بسيطة الحال ولا يمكنها تحمل تكاليف دراسة الطب.