نجوم المستبقل يفوز على الإعلاميين وديًا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي ورأفت أمين
Advertisements
حقق فريق نجوم المستقبل، بقيادة البرتقالي، داسيلفا، الفوز على فريق الإعلاميين، بهدف دون مقابل، خلال المقابلة الودية التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار استعدادات الفريقين لعودة القسم الثاني.

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، عن طريق اللاعب الصاعد محمود صابر، لاعب منتخب مصر للشباب.

وسبق للإعلاميين الفوز على فريق توشكى، بهدفين دون مقابل، وتعادل مع بورتو السويس، بهدف لكل منهما، وتعادل مع الدخان بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلعب الإعلاميين مع النصر يوم الإثنين المقبل، خارج ملعبه، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، يوم الخميس، بملعب اتحاد الشرطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النجوم الإعلاميين

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ ساعة و 12 دقيقة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

منذ 12 دقيقة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ ساعة و نصف

صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم نجم أسود الأطلسي

منذ 43 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الحمام يتعادل مع فاركو والرجاء يخسر من النجوم ودياً

الإعلاميين يواجه بورتو السويس وديا

الإعلاميين يتعادل مع بورتو وديا

النصر يفوز علي الشرقية ويلاقي بتروجت وديا

كوكاكولا يفوز على الدخان استعدادا لعودة المظاليم

الإعلاميين يواجه بتروجت والدخان استعدادًا لبترول أسيوط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

05:39 م

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

09:01 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب