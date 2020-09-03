بكري: المهندسون المرتشون ورؤساء الأحياء سبب مخالفات البناء (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:17 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن المهندسين المرتشين، ورؤساء الأحياء الفاسدين سبب أزمة مخالفات البناء.

وطالب خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، بضرورة خفض أسعار التصالح في مخالفات البناء في المناطق الفقيرة والشعبية لتكون إلى أدنى درجة على حسب القانون.

وتابع بكري أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح في ملف المخالفات بتنفيذ القانون، ولا يسمح لأحد بالبناء على الأراضي الزراعية بعد تآكل الرقعة الزراعية.

وطالب بكري الجميع الإحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه الأسرة، ضمن ملف مخالفات البناء، مع ضرورة استيعاب واحتواء المواطنين ضمن مخالفات البناء، مع تنفيذ القانون بروحه بالحفظ والحفاظ على السلام الاجتماعي للمواطنين، مع تقدير ظروف المواطن في أسعار المخالفات.

وأكد عضو مجلس النواب أن تطبيق القانون في مخالفات البناء يحتاج إلى ذكاء اجتماعي حتى لا يتم شحن المواطن.



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ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:

موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.

الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.

موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.

وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.

محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

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