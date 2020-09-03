بكري: المهندسون المرتشون ورؤساء الأحياء سبب مخالفات البناء (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن المهندسين المرتشين، ورؤساء الأحياء الفاسدين سبب أزمة مخالفات البناء.





وطالب خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، بضرورة خفض أسعار التصالح في مخالفات البناء في المناطق الفقيرة والشعبية لتكون إلى أدنى درجة على حسب القانون.





وتابع بكري أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح في ملف المخالفات بتنفيذ القانون، ولا يسمح لأحد بالبناء على الأراضي الزراعية بعد تآكل الرقعة الزراعية.





وطالب بكري الجميع الإحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه الأسرة، ضمن ملف مخالفات البناء، مع ضرورة استيعاب واحتواء المواطنين ضمن مخالفات البناء، مع تنفيذ القانون بروحه بالحفظ والحفاظ على السلام الاجتماعي للمواطنين، مع تقدير ظروف المواطن في أسعار المخالفات.





وأكد عضو مجلس النواب أن تطبيق القانون في مخالفات البناء يحتاج إلى ذكاء اجتماعي حتى لا يتم شحن المواطن.











