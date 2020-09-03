مهندسين الإسكندرية.. "أشرف نصير" مقررًا للجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين

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أصدر المجلس الأعلى لنقابة المھندسین، قرارًا بتكلیف المھندس "أشرف نصير"، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، مقررًا للجنة الطاقة على مستوى الجمھوریة.



والجدير بالذكر أن المهندس أشرف نصير قد سبق أن فاز في إنتخابات التجديد النصفي بانتخابات النقابة العامة، عن شعبة الهندسة الكهربائية، وحصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية.



يذكر أن "أشرف نصير" له دور كبیر في المشاركة المجتمعیة بصفة عامة وفي المجتمع المدني، ونقابة المھندسین بصفة خاصة.



ويشغل "نصير" العديد من المناصب ذات الصلة بمجال الطاقة حيث يشغل رئيس لجنة الطاقة والبيئة بجمعية رجال الأعمال الإسكندرية وكيل لجنة الطاقة بجمعية رجال أعمال المصريين الأفارقة، وعضو الهيئة الإستشارية للمجلس العربى للطاقة المستدامة، ووكيل لجنة الطاقة بالمجلس العربى للتنمية وايضا عضو مجلس إدارة شعبة الكهرباء بالغرفة التجارية المصرية، وعضو لجنة الطاقة الإتحادية باتحاد المهندسين العرب، وعضو جمعية تطوير الطاقة الشمسية (SEDA)، ومحاضر دولي في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة (IHRDC) الأمريكية.