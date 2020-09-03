شاهد.. تعليق معتز الدمرداش بعد عوددته لـ 90 دقيقة (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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استعرض الإعلامي معتز الدمرداش، لقطات من ذكرياته برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على شاشة "المحور"، والتي تجاوزت 2500 حلقة.

وعرض الإعلامي معتز الدمرداش، خلال التقرير، أول بث من برنامجه "90 دقيقة"، بجانب بعض اللقطات المصورة من برنامجه في تونس والولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة البريطانية لندن، وعدد من العواصم العالمية.

كما تناول الأرشيف بعض اللقطات الفنية والرياضية والحوارات الكبيرة مع عدد من المشاهير في الفن والرياضىة، بالإضافة لكواليس لقائه بوالدته الفنانة القديرة كريمة مختار، قائلًا:"كان هناك صراع كبير عليها في برامج التوك شو.. وقالت لي مش ممكن أبيعك أنا معاك وهطلع البرنامج".

أعرب الإعلامي معتز الدمرداش، عن سعادته الكبيرة بعودته وتقديم أولى حلقاته الجديدة، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على شاشة "المحور"، قائلًا:" شعور رائع بعودتي للبرنامج بعد غياب 3 سنوات عام 2017".

وقال معتز الدمرداش،: "بقدم البرنامج من عمر طويل منذ عام 2006 من بداية البرنامج واليوم أعود مرة أخرى لأرى أهلي وناسي وحبايبي والطاقة الإيجابية الكبيرة بالمكان، ويارب تكون فاتحة خير ونقدم شيء نضيف به للإعلام المصري كل ما هو جديد وبناء ونقدم إعلام محترم، بصحبة فريق عمل رائع".

وأضاف معتز الدمرداش، قائلًا: "شعور جميل أن أعود لبرنامجي وأقدمه من أول وجديد يويم الخميس والجمعة من كل أسبوع في الثامنة للعاشرة مساء".

واستقرت قناة "المحور" على أن يكون الظهور الأول للإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "90 دقيقة" في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على أن يقدمه أسبوعيا يومي الخميس والجمعة، فيما يقدمه الإعلامي أسامة كمال من السبت للأثنين، والإعلامية جيهان لبيب يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكانت قناة المحور تعاقدت مع "الدمرداش"، ليعود إلى برنامجه "90 دقيقة" بعد مغادرته لمدة 3 سنوات، حيث كانت آخر حلقاته فى البرنامج، بتاريخ 30 سبتمبر 2017.

ويعد الإعلامي معتز الدمرداش واحدا من أبرز الإعلاميين في مصر والوطن العربي، حيث يتميز بحضور إعلامي كبير، وأسلوب مختلف ومشوق في تقديم برامج التوك شو، ولعله يشتهر بمقولته الشهيرة "أوعوا تروحوا في أي حتة".

ووصل "الدمرداش" إلى ساحة الإعلام المرئي واستقر فيها بعد مروره بالعديد من المحطات والخبرات، جنبًا إلى جنب مع نشاطه الأكاديمي الذي استهله كمعيد بكلية الإعلام في مصر، ثم عمل أستاذًا لمواد الإعلام في العديد من الجامعات العربية، وتنقل بين العديد من المواقع الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.

وبدأ الدمرداش العمل فى التلفزيون البريطانى، وبعد ذلك انتقل إلى لندن، وعاد إلى مصر، وتميز بتقديم النشرة الإنجليزية والفرنسية، وقدم معتز الدمرداش البرنامج الإخبارى الأسبوعى التحليلى "أنباء وآراء" الذى كان يذاع على القناة الثانية من التليفزيون المصرى كل يوم الجمعة على مدار الأسبوع.

وفي عام 2005 قدم "البيت بيتك" البرنامج الأكثر شهرة على التليفزيون المصري، كما يعد أول مذيع يقدم برنامج "90 دقيقة رسميا فى عام 2006 في انطلاقته علي شاشة المحور وحقق وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا، لقلة برامج التوك شو وقتها، وأيضا تميز البرنامج فى تقديم محتوى مختلف عن البرامج الأخرى وحصل علي أفضل برنامج توك شو بعد 4شهور من انطلاقه في استفتاء لطلاب كلية إعلام القاهرة، وكان الأول مصريا وعربيا حتى عام 2011.

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