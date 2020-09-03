مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:01 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمواجهة فريق وادي دجلة غداً الجمعة 4 سبتمبر، في إطار لقاءات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي المرشح للمباراة.

ويغيب اللاعب عمرو السولية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المصري البورسعيد السابق، فيما يغيب أيضاً، الظهير الأيسر على معلول.

وكانت مصادر مقربة داخل الجهاز الفني للأهلي قد أكدت أن فايلر سيدفع بمحمد مجدي أفشة في مركز لاعب الوسط المدافع، بديلاً للمالي أليو ديانج، الذي سافر في رحلة قصيرة لبلاده.

ومع عودة اللاعب مرة أخرى، عاد اللاعب للظهور بقوة ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، والذي قد يتكون من.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد.
خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: جونيور أجايي – أليو بادجي – أحمد الشيخ.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر رياضة جهاز فني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

منذ ساعة و 11 دقيقة

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صراع مُشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم نجم أسود الأطلسي

منذ 42 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة و 11 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

06:43 م

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

05:39 م

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

09:01 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب