مستشار الرئيس للصحة يكشف إجراءات المدارس والجامعات لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يجب التعامل مع قضية كورونا باحترافية وعلم وجدية، لافتًا إلى أن الدولة بالكامل تبحث كيفية تضامن سلامة وأمان الطلاب وأعضاء التدريس خلال الموسم الدراسي المقبل.





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج"90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "نستهدف ضمان السلامة الكاملة والضمان الكامل للطلاب".





وأوضح أنه سيتم تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع، وسيتم تقسيم الطلاب على مجاميع، بالإضافة إلى تعقيم الفصول، والحرص على النظافة، وارتداء الكمامات، مؤكدًا أنهم يقوموا بإجراءات كثيرة هدفها حماية الإنسان المصري.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.