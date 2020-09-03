مئات البضائع مجهولة المصدر .. تفاصيل حملة تموينية مكبرة بكفر الشيخ

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أسفرت الحملات التموينية، التي نفذتها مديرية التموين ومباحث التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عن ضبط 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية تدل على مصدرها داخل أحد المخازن الغير معلنة، وضبط 200 كيلو من المخلل بدون بيانات تدل على تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ومجهولة المصدر.



كما تمكنت الحملات من ضبط 45 كارت طباعة ماركات مشهورة مجهول المصدر وبدون فواتير، و6 طابعات كمبيوتر، و29 كاميرا مراقبة، و26 شاحن وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، و35 قطعة غيار كمبيوتر وكمية من الأسلاك تقدر بإجمالي 300م مجهولة المصدر بدون فواتير أو بيانات، كما حررت الحملة محاضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والمواصفات لمعرض بيع سيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.



كما حررت الحملة محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار لمحال مختلفة الانشطة، ومحضر لعدم إصدار فواتير شراء للمستهلك، وتحرير محضر لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط معرض بيع سيارات، ومحضر مخالفة التدابير الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.



وشدد محافظ كفرالشيخ، علي الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.