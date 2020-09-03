صراع مُشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في منافسة شرسة مع نادي بيراميدز سبورت، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وبات محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، ضمن اهتمامات فايلر مدرب الأهلي وأنتي تشياتيش مدرب بيراميدز، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.





ويأتي تفكير المدرب السويسري في التعاقد مع اللاعب، بعد توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتعويض رحيل رمضان صبحي، بنهاية الموسم.





ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء غدٍ الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.



