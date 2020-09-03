صراع مُشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في منافسة شرسة مع نادي بيراميدز سبورت، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، ضمن اهتمامات فايلر مدرب الأهلي وأنتي تشياتيش مدرب بيراميدز، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

ويأتي تفكير المدرب السويسري في التعاقد مع اللاعب، بعد توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتعويض رحيل رمضان صبحي، بنهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء غدٍ الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بيراميدز الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

منذ أقل من ساعتين

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

قائمة المستبعدين بالأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

ورقة رابحة تظهر في دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

منذ 42 دقيقة

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة برشلونة الأولى تحت قيادة رونالد كومان

منذ 42 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد اقترابه من برشلونة.. كشف حساب "فينالدوم" مع ليفربول (أرقام وبطولات)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يطلب مهاجم الأهلي مقابل محمود متولي

رسميا.. المقاصة يتعاقد مع شيملس بيكلي لخلافة تراوري

بتروجت يتعاقد مع أحمد عيد عبد الملك

بيراميدز يرفع عرضه لضم نجم منتخب مصر

المقاصة يخطط لضم محمد كوفي

فايلر يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز لتعويض جيرالدو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

05:39 م

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

07:31 م

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:30 م

ورقة رابحة تظهر في دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب