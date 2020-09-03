الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - نادي مصر 1 × 1 حرس الحدود الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:27 م نادي مصر محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك قائمة المستبعدين بالأهلي قبل مواجهة دجلة منذ أقل من ساعتين ورقة رابحة تظهر في دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز منذ 43 دقيقة عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز منذ ساعة و 10 دقيقة عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري منذ ساعتين بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر منذ ساعتين و 15 دقيقة موعد مباراة برشلونة الأولى تحت قيادة رونالد كومان منذ 43 دقيقة أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي منذ حوالي 3 ساعات ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة منذ ساعة و 13 دقيقة بعد اقترابه من برشلونة.. كشف حساب "فينالدوم" مع ليفربول (أرقام وبطولات) منذ أقل من نصف ساعة مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي منذ حوالي 7 ساعات مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة منذ حوالي 3 ساعات أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي منذ حوالي 8 ساعات أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة منذ يوم بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع منذ ساعتين الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي منذ حوالي 4 ساعات