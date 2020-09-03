غياب ٣٠٤ من العاملين.. تفاصيل حملة مكبرة في مركز بلقاس بالدقهلية

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شهد مركز ومدينة بلقاس في محااظة الدقهلية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية، والوقوف علي مدي تقديم اىخدمة للمواطنين.





واسفرت الحملة الرقابة التفتيشية التي استهدفت مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، عن إحالة ٣٠٤ من العاملين للتحقيقات لتغيبهم والانصراف بدون اذن من مواقع العمل.



وبالمرور للجان الادارة العامه للمتابعة بديوان المحافظة على الوحدات المحلية نطاق مركز بلقاس، تبين غياب وانصراف بدون اذن ل ١٨٠ من العاملين بالوحدات المحلية ببلقاس وبسنديلة والوحدة الصحية ببسنديلة، وتلاحظ وجود ١١ معدة معطلة بهذه الوحدات المحلية، اضافة الى ٣٥ طفاية حريق تحتاج الى الصيانه، ووجود اصناف من الرواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الاجراءات بشأنها وكذا متأخرات بالايرادات ورسوم لم يتم تحصيلها

جاء ذلك فى اطار الحملة المكبرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الدقهليةو التى قادها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير المساعد.



استمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميدانى على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والاسواق طوال اليوم بإشراف السكرتير المساعد، وقد اسفرت حملات المرور والتفتيش عن ضبط العديد من المخالفات فى القطاعات المختلفة.





وأكد محافظ الدقهلية علي استمرار الجوالات الميدانية المفاجئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون.



وخلال الحملة أقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مديرمستشفى بلقاس العام وذلك بعد ان لاحظ الاهمال وسوء حاله النظافه، والاضاءه، وتراكم رواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الاجراءات بشأنها، داخل المستشفى.



جاء ذلك، بعد قيام محافظ الدقهلية فجر اليوم الخميس، رافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، خلال حملة مكبرة للمرور والمتابعه والتفتيش على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بمدينة بلقاس.

وكان عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بشن حملات تفتيشية ورقابية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظات، وفى اطار سلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية

