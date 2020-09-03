شاهد.. قراصنة يخترقون حساب رئيس وزراء الهند لطلب تبرعات

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أعلن موقع "تويتر" تعرض الحساب الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، للاختراق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وأضاف تقرير قناة الغد، أن حساب رئيس الوزراء، قام قراصنة باختراقه بنشر سلسلة من التغريدات تطلب من المتابعين التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.



من جانبه، لم يعلق مكتب رئيس وزراء الهند، على اختراق حسابه واكتفى بحذف التغريدات، لن موقع تويتر أعلن أنه على علم بالنشاط المريب الذي تم على الحساب، واتخذ خطوات لحماية الحساب.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق حسابات مسؤوليين ومشاهير في الهند، حيث جاءت هذه العملية بعد محاولات لاختراق العديد من الحسابات.



