دبلوماسي سابق: سياسية مصر في أزمة سد النهضة تعتمد على النفس الطويل (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أوروبا هي الشريك التجاري الرئيسي لمصر، وتستطيع أن تكون واجهة خير لتقديم المواقف في أزمة سد النهضة.





وتابع "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن سياسية مصر في أزمة سد النهضة تعتمد على النفس الطويل، فهي سياسة الواثق من عدالة قضية، خاصة أن مشكلة سد النهضة ليست مشكلة مياه، في ظل سقوط أكثر من 1600 مليار متر مكعب، بينما تحصل مصر فقط على 55 مليار.





وشدد على ضرورة تهدئة النعرات السياسية والخلافات التاريخية التي تزيد من التعنت في مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى أن تدخل الاتحاد الأوربي في حل هذه الازمة هام جدًا، في ظل قيام أمريكا بالضغوط على أثيوبيا للوصل إلى حل يري جميع الأطراف.











