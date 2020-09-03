كرم جبر: مصر تتعرض لهجمة شرسة من وسائل إعلام معادية (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:16 م
الكاتب الصحفي كرم جبر
الكاتب الصحفي كرم جبر
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية يحدث بها إنجازات حاليًا لم تحدث في تاريخها.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "سنناقش مسألة الخطاب الديني في الإعلام بمناقشات عملية وبقضايا واقعية".

ونوه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن الدولة المصرية تتعرض لهجمة شرسة من وسائل إعلام معادية.


وفي تصريحات سابقة، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وسائل الإعلام المعادية، يغطون الانتخابات بشكل مليء بالشائعات والانتقادات المغرضة، ويكذبون كما يتنفسون، ويتحدثون بطريقة سودوية، مطالبًا بعدم إلقاء بالًا لهم لأن أكاذيبهم مكشوفة.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال تصريحاته لفضائية "صدى البلد"، أن لمجلس الأعلى للإعلام، حرص على تزويد الإعلاميين بالمعلومات بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستكمل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حديثه، أن وسائل الإعلام المحلية يتابعون الانتخابات بشكل رائع وبشفافية شديدة، موضحًا أنه لم يحدث أي مناوشات من وسائل الإعلام وهناك التزامًا إعلاميًا كاملًا، ولم يتم رصد أي مخالفات على الإطلاق، على عكس وسائل الإعلام المعادية التي لها أغراض أخرى.

وواصل الكاتب الصحفي كرم جبر، حديثه أن إعلاميي وسائل الإعلام المعادية، يأكلون أنفسهم من الحقد والغيرة، ويحاولون تشويه الصورة بأكاذيب غير موجودة على الإطلاق.

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وسائل الإعلام مصر الخطاب الديني الإعلام

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