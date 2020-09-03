طلال أبو غزالة يروي قصة كفاحه: تعلمت تحت أعمدة الإنارة بالشارع

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قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي، إن الصعوبة نعمة وأنه تعلم في الطريق بالشارع تحت أعمدة الإنارة وحصل على أعلى تقدير والتحق بالجامعة الأمريكية.



وأضاف "أبو غزالة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي عبر تطبيق سكايب، خلال برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس أنه حصل على المنحة التعليمية بشرط حصوله على المركز الأول في لبنان ولذلك كان التحدي كبيرا.



وتابع أنه عندما قدم للامتحان تم اعفائه من الفصل الدراسي الأول لأن مستواه أعلى من الصف على الرغم من أنه لم يدرس الانجليزية في المدرسة ولكنه علم نفسه وعمل مترجما وطور من نفسه وتعلم اللغة من البداية للنهاية.



كما قال الدكتور طلال أبو غزالة إن مستقبل الأوطان على المحك بسبب الأزمة الاقتصادية التي سيخلفها وباء كورونا ويجب التعامل مع الجانب الاقتصادي باهتمام كبير.



وأضاف أنه يجب أن يتم صياغة الحياة على الأساس الجديد والتعامل مع كورونا بأنه امر واقع وعلى الجميع البحث عن كيفية إدارة الحياة في ظل الوباء ففي مجال التعليم مثلا هناك فرصة تاريخية للتحول إلى التعلم الرقمي.





وتابع المفكر الاقتصادي أنه بدلا من وضع الطلبة في الصف بجوار بعضهم البعض بل يتم الحفاظ عليهم في بيتهم كما يجب التعود على أن تكون الكمامة جزء من اللباس المعتاد ويجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين

