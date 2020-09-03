بوكيتينيو يكشف حقيقة عرض برشلونة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:31 م
بوكتينيو
بوكتينيو
ريهام عبد المحسن
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نفى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق تلقيه أي عرض لتدريب برشلونة الإسباني عقب إقالة كيكي سيتين والذي يقوده حاليًا الهولندي رونالد كومان. 

وقال بوكيتينيو في تصريحات لوسائل الإعلام:"لم أتلقى أي عرض من برشلونة في أي وقت، أعتقد أن تصريحاتي جعلت جماهير برشلونة مترددة في تقبلي لكني بالفعل لم أتلقى أي عرضًا من برشلونة".

وأضاف:"كنت مخطئاً في الطريقة التي أوضحت بها أنه سيكون من المستحيل في المستقبل تدريب برشلونة، لقد كنت مبالغاً بعض الشيء لعدم ترك ذرة من الشكوك".

وتابع:"سيكون من الصعب ربط اسمي ببرشلونة، هُناك أشياء لا يُمكن تجميعها معاً".

وعن مستقبل مواطنه ليونيل ميسي مع البرسا، اختتم بوكيتينيو تصريحاته قائلاً: "ميسي سيلعب أينما يشاء، في الليجا، في البريميرليج، إنه جاهز ليكون الأفضل في أي دوري".

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