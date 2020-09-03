بكري: ليبيا تنتظر الخلاص وتسعى بقيادة جيشها لوضع حد للفوضى (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن ليبيا الشقيقة تنتظر الخلاص وتسعى بقيادة جيشها الوطني لوضع حد للفوضى السائدة على أرض الوطن.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس أنه مرت 51 سنة على انطلاقة ثورة الفاتح الليبية والتي مضت فى طريقها لمواجهة الاستعمار والرجعية، متسائلًا كيف يمكن بعد تلك السنوات قراءة خريطة الماضى والحاضر والمستقبل ؟"وكيف قام حلف الناتو بضرب استقرار الدولة الليبية ؟ وهل يحق لكائن من كان ان يعبر الحدود ويوجه الضربات فى غيبة الامم المتحدة؟.

وتابع عضو مجلس النواب: هل يحق إعطاء الشرعية لدول تعتدى على دولة عربية ذات سيادة؟؛ فكانت النتيجة تواجد تركيا وقطر والميليشيات والجماعات الارهابية داخل ليبيا.

وفي وقت سابق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والمفوضية الأوروبية، حيث تتواصل مصر بشكل كثيف مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد الحل المناسب للأزمة الليبية.





وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون في إطار خدمة الشعب الليبي، واستعادة استقراره، واعفائه من المخاطر المرتقبة من انتشار المرتزقة على أراضيه.





وأضاف أن رؤية مصر لم تتغير طوال الفترة الماضية تجاه الأزمة الليبية، حيث ليس هناك إلا الحل السلمي، والاتفاق الليبي الليبي، منوها بأن وقف الأعمال العسكرية في ليبيا تحقق من خلال الموقف الذي إتخذته مصر وما أعلنه الرئيس السيسي في 20 يونيو بوجود خط لا يتم تجاوزه وهو "سرت الجفرة".



