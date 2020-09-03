مساعد وزير الخارجية الأسبق: الخطوط الحمراء التي حددها السيسي ساهمت في وقف إطلاق النار في ليبيا (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ليبيا خلال زيارته لقاعدة محمد نجيب، ساهمت في وقف اطلاق النار، معقبًا: "تركيا احترمت هذه الرسالة".

وتابع "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن "حظ" ليبيا أنها دولة غنية وتعداد سكانها قليل، ولذلك لا يجب أن تحدث خلافات وتفاقمات في الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن أنقرة نقلت 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا ليس لهم أي انتماء، إلا لم يدفع لهم الأموال، وهذا يضر بالقضية الليبية.


هذا وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والمفوضية الأوروبية، حيث تتواصل مصر بشكل كثيف مع الشركاء الأوروبيين لإيجاد الحل المناسب للأزمة الليبية.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يعملون في إطار خدمة الشعب الليبي، واستعادة استقراره، واعفائه من المخاطر المرتقبة من انتشار المرتزقة على أراضيه.


وأضاف أن رؤية مصر لم تتغير طوال الفترة الماضية تجاه الأزمة الليبية، حيث ليس هناك إلا الحل السلمي، والاتفاق الليبي الليبي، منوها بأن وقف الأعمال العسكرية في ليبيا تحقق من خلال الموقف الذي إتخذته مصر وما أعلنه الرئيس السيسي في 20 يونيو بوجود خط لا يتم تجاوزه وهو "سرت الجفرة".

نشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فى قصر التحرير بالقاهرة.

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