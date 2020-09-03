بدأ حياته في المجال الرياضي ثم اتجه إلي التمثيل.. ما لاتعرفه عن فهد شلبي

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يحفتل اليوم النجم فهد شلبي، بعيد ميلاده وهو فنان شاب استطاع مؤخرًا أن يخطف الأنظار بموهبته وأدائه الرائع ، مما جعل الكثير من المخرجين والفنانين يقومون بترشيحه في الكثير من الأعمال.



وفي السطور التالية يعرض لكم" الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن فهد شلبي.



* فهد شلبي من مواليد شهر سبتمبر 1983 .



* ممثل مصري متعدد المواهب جاء من الصعيد الي القاهرة سنة 2016 ، وبدأ حياته العملية في المجال الرياضي وقد استطاع أن يحقق نجاحاً ساحقاً كمدرب رياضي لكرة اليد و كمعلق رياضي ، فلعب بالدوري الممتاز لكرة اليد ، ثم اتجه لعالم الفن.



* يعشق الفن والتمثيل منذ صغره وشارك في عدد من الأعمال التليفزيونية .



* كان أول ظهور له في مشواره الفني عام 2017 من خلال مشاركته في مسلسل "الأب الروحي ".



* شارك في العديد من المسلسلات الدرامية منها " طلقة حظ ، حدوتة مرة ، الأب الروحي ، الأبواب المغلقة ، بخط الأيد ، إلا أنا ، الإختيار " وغيرها من الأعمال.



* كما أن فهد شلبي لم يتوقف على كونه ممثل للمسلسلات التلفزيونية فحسب ، ولكنه أيضًا شارك في الأفلام السينمائية مثل فيلم" موسي".



* شارك فهد شلبي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الإختيار " ، والذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من الفنانين منهم " أمير كرارة ، إسلام حافظ ، كريم عبدالجواد ، كريم العمري ، إيهاب فهمي ، تامر مجدي ، شريف البردويلي ، ياسر عزت ، ضياء عبدالخالق وآخرين.