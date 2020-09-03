غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة بندر دمنهور التعليمية، من غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بالمرور على المراكز التعليمية والسناتر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقارات الدروس الخصوصية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بناء على قرار اللجنة رقم ٣٥٤ والصادر من محافظ البحيرة.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من أصحاب المراكز، وبالمرور والمتابعة تبين وجود عدد ٢ سنتر يعملان وبهما طلاب وقامت اللجنة بغلقهم وتشميعهم بالشمع الأحمر.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 74626 وخروجهم من المستشفيات
الصحة: تسجيل 165 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)
غلق وتشميع سنتر ومركز دروس خصوصية بدمنهور (صور)

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