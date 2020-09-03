روسيا تقرر استئناف حركة الطيران مع مصر بـ3 رحلات أسبوعيا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:41 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" اليوم الخميس، عن عودة رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من يوم 9 سبتمبر الجاري، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عملية شراء التذاكر أصبحت متاحة بالفعل على موقععها الرسمي.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت اليوم الخميس، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيان صدر عن الحكومة الروسية سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.
وقال البيان إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على مرسوم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث.

وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا.

اقرأ أيضا...

وفي سياق منفصل، كشف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن حركة الطيران العالمية متأثرة بشدة حتى وأن عادت فأنها تعود ببطئ شديد، لافتًا إلى أن القيود التى وضعتها الدول تجعل المسافر يفكر أكثر من مرة فى السفر قبل أن يتخذ القرار، وتابع:"التقديرات المتفائلة بعودة الطيران لطبيعتها تقول أنه سيكون فى عام 2023، بينما المتشائمة تقول 2026". 

وأضاف "محمد منار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يأمل أن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها قبل هذه التقديرات، خاصة فى ظل الوعى المتنامى لدى المواطنين تجاه فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها.

وفي سياق متصل أكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار pcr، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.

وقالت سها في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه في حالة تعذر إجراء اختبار pcr في بلد السائح، يمكنه إجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الصحة، مستطردة" سيلتزم السائح وقتها بالمكوث في غرفته في الفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر رحلات الطيران الخطوط الجوية الروسية

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ورقة رابحة تظهر في دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

منذ 42 دقيقة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قائمة المستبعدين بالأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ أقل من ساعتين

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعتين

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة برشلونة الأولى تحت قيادة رونالد كومان

منذ 41 دقيقة

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الطيران يوضح الشروط الخاصة بشهادة تحليل الـ PCR لدخول مصر

وزير الطيران: استقبلنا 130 ألف سائح خلال شهرين (فيديو)

وزير الطيران: قطاعنا الأكثر تأثرا بأزمة كورونا (فيديو)

وزير الطيران: لدينا بوابات حرارية في جميع المطارات المصرية (فيديو)

6 إجراءات صارمة من الحكومة بشأن القادمين من الخارج

الطيران المدني: اشتراط إحضار شهادة تحليل "pcr" لم تؤثر على توافد الركاب على المطارات المصرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

05:39 م

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

07:31 م

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:30 م

ورقة رابحة تظهر في دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب