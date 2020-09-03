أورتيجا يروج لمهرجان "اعصار" الجديد

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شارك مطرب المهرجانات أورتيجا، فيديو تشويقي من أغنيته الجديدة وأعلن عن موعد طرحها وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب تعليقا على الفيديو قائلا: "دلوقتي تقدر تتفرج على الفديو كامل على اليوتيوب.. مهرجان (اعصار) مغامر.. اورتيجا ٢٠٢١ وبشكر كل الناس اللى تعبت معايه فى العمل واحد واحد ربنا يخليكم ليا وشكر خاص لى احلى جمهور فى الكون".





يذكر أن أخر أعمال أوكا وأورتيجا، هو مهرجان “جايز”، والذي تم طرحه في نهاية شهر أبريل الماضي، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهو من كلمات أوكا وميدو الفنان، وألحان وليد سعد.