السكة الحديد يفوز على المتحدة ويواجه البنك الاهلي وبني سويف وديا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
فاز فريق السكة الحديد، على فريق المتحدة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي السكة الحديد.

وخاض فريق السكة الحديد الشوط الأول بشكيل ضم محمد جمال، أحمد خالد،اسامة صبحى، محمد فارس، مصطفى تاربو، مهاب يأسر،محمد رمزى، حموده، محمد منتصر، امادور.

واشترك في الشوط الثاني كلا من محمد توتى، أحمد عبد المنعم، كشرى، عبد العليم السيد،فوزى الكاشف.

سجل محمد عارف "توتي" هدف المباراة من تمريرة عبد العليم السيد في منتصف الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يلعب فريق السكة الحديد مع متصدرا مجموعة الصعيد مع البنك الأهلي يوم 9/7 ، ومع بنى سويف يوم 9/10.

الجدير بالذكر أن السكة الحديد يتصدر المجموعة السادسة للقسم الثالث برصيد 50 نقطة يليه البلاستيك برصيد 45 نقطة، ويبقى له 3 جولات على نهاية المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد اقترابه من برشلونة.. كشف حساب "فينالدوم" مع ليفربول (أرقام وبطولات)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

منذ أقل من ساعتين

قائمة المستبعدين بالأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ أقل من ساعتين

ورقة رابحة تظهر في دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

منذ 43 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

موعد مباراة برشلونة الأولى تحت قيادة رونالد كومان

منذ 43 دقيقة

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تعادل السكة الحديد وفوز المرج وسراي القبة وتعادل بهتيم في القسم الثالث

فوز السكة الحديد والغابة والماظة وسقوط اتحاد الشرطة وبنها وتعادل الشمس في القسم الثالث

فوز السكة الحديد والمرج والبلاستيك والشمس وتعادل التأمين والماظة بالقسم الثالث

فوز الماظة وبهتيم والعبور وتعادل الشمس والشرطة وسقوط بنها في القسم الثالث

تعادل مثير للسكة الحديد مع مركز شباب بطا في القسم الثالث

فوز السكة والبلاستيك والعبور وتعادل مصر للتأمين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

05:39 م

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

07:31 م

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:30 م

ورقة رابحة تظهر في دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب