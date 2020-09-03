خسائر حادة في البورصة الأمريكية خلال التعاملات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
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خسائر حادة أصابت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع خسائر قطاع التكنولوجيا، ليفقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة.


وقادت أسهم التكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية بقيادة سهم آبل الذي تراجع بحوالي 6 بالمائة.

وجاء هبوط "وول ستريت" اليوم بعد تسجيل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" مستويات قياسية جديدة بالأمس.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 19 بالمائة خلال يوليو/تموز، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات.

في حين أظهرت بيانات أخرى، تباطؤ نمو النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 2.1 بالمائة إلى 28488 نقطة، فاقداً 611 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 بالمائة إلى 3480 نقطة، وانخفض "ناسداك" التكنولوجي بنحو 4.3 بالمائة إلى 11534.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.89.

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