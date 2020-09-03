كوكاكولا يتعادل مع النصر بهدف لكل منهما

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تعادل الفريق الأول بنادي كوكاكولا مع نظيره النصر، على ملعب الاخير، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء، الخميس، ضمن استعداداتهما لإستئناف دوري القسم الثاني.


وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النصر عن طريق اللاعب الافريقي بابا ابراهيما ، كما نجح اللاعب رمضان ربيع في إدراك هدف التعادل لفريقه كوكاكولا في نهاية الشوط .

وفاز فريق كوكاكولا في أولى مبارياته الودية، على حساب، فريق الشرقية للدخان، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب كريم حلاوة، واقيمت المباراة على ملعب الدخان بالهرم، وفي ثاني المباريات تعادل مع جمهورية شبين سجل معتز نجيب لفريقه كوكاكولا، فيما سجل وائل علي لفريق شبين .

ومن المقرر أن يخوض كوكاكولا سلسلة من المباريات الوديه خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف مسابقة الممتاز "ب" والمحدد لها 21 سبتمبر المقبل.

ويملك فريق كوكاكولا رصيد 18 نقطة ، محتلا المركز العاشر، ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة، حيث سيواجة سيراميكا، ثم يستضيف بتروجت، ثم يحل ضيفاً على الزرقا، ثم يستقبل القناة، وسيختتم الموسم بلقاء الترسانة .

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