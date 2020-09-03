أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:57 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الجمعة:
أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مع فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية احيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

طقس يوم السبت:
واكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية يوم السبت المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء بينما تكون خفيفة على انحاء متفرقة من جنوب الصعيد.

طقس يوم الأحد:
واكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وعن أبرز الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق متفرقة جنوب سيناء بينما تكون خفيفة على انحاء متفرقة من جنوب وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة
وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم السبت بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأحد بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.

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