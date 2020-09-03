خبير: كورونا فرصة تاريخية للتحول نحو التعلم الرقمي (فيديو)

قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي، إن مستقبل الأوطان على المحك بسبب الأزمة الاقتصادية التي سيخلفها وباء كورونا ويجب التعامل مع الجانب الاقتصادي باهتمام كبير.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي عبر تطبيق سكايب، خلال برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب أن يتم صياغة الحياة على الأساس الجديد والتعامل مع كورونا بأنه امر واقع وعلى الجميع البحث عن كيفية إدارة الحياة في ظل الوباء ففي مجال التعليم مثلا هناك فرصة تاريخية للتحول إلى التعلم الرقمي.





وتابع أنه بدلا من وضع الطلبة في الصف بجوار بعضهم البعض بل يتم الحفاظ عليهم في بيتهم كما يجب التعود على أن تكون الكمامة جزء من اللباس المعتاد ويجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.











