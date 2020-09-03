خبير: كورونا فرصة تاريخية للتحول نحو التعلم الرقمي (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:57 م
الدكتور طلال أبو غزالة
الدكتور طلال أبو غزالة
داليا الحسين
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قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي، إن مستقبل الأوطان على المحك بسبب الأزمة الاقتصادية التي سيخلفها وباء كورونا ويجب التعامل مع الجانب الاقتصادي باهتمام كبير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي عبر تطبيق سكايب، خلال برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب أن يتم صياغة الحياة على الأساس الجديد والتعامل مع كورونا بأنه امر واقع وعلى الجميع البحث عن كيفية إدارة الحياة في ظل الوباء ففي مجال التعليم مثلا هناك فرصة تاريخية للتحول إلى التعلم الرقمي.

وتابع أنه بدلا من وضع الطلبة في الصف بجوار بعضهم البعض بل يتم الحفاظ عليهم في بيتهم كما يجب التعود على أن تكون الكمامة جزء من اللباس المعتاد ويجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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