طلال أبو غزالة: كورونا أمر واقع وهناك 4 أو 5 موجات أخرى (فيديو)

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قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي إن فيروس كورونا مازال في بدايته والحديث عن جولة أولى أو ثانية غير دقيق فنحن على موعد مع 4 و5 موجات وسنعيش مع هذا الوباء لسنين والحديث عن اللقاحات مجرد فرصة ربح ولا يجب أن ننخدع بقصة اختراح اللقاح ولكنه لن يحل مشكلة العالم.



وأضاف "أبو غزالة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي عبر تطبيق سكايب، خلال برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس: لن تنتهي أزمة كورونا إلا عندما يلقح 7 مليارات شخص على مستوى العالم في نفس الوقت.

وأوضح أنه يتوقع حدوث وباء آخر يتعلق بالبيئة يصاحب الكورونا وعندما استمع تصريحات متفاءلة أغضب فكلها إما سياسية أو اقتصادية فهو ينتقل بالهواء.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



