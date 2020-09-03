وزير البترول يصدر قرار بتغيير قيادات الشئون المالية بالشركات التابعة

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات لنواب ومساعدى الشئون المالية بشركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى سوف تخلوا بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني وشملت الحركة التالي أسماؤهم:





أمل محمد حسن على طنطاوي نائبا لرئيس الشركة لشئون المالية وعضو بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إعتبارًا من 12 سبتمبر 2020.





حلمي صقر جاد شلبي نائبا لرئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" إعتبارًا من 12 سبتمبر 2020.





محمود محمد جلال محمود صالح مساعدًا نائبًا لرئيس الشركة للتمويل والموازانات بالشئون المالية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اعتبارًا من 12 سبتمبر 2020.





وليد محمد شوقي حافظ شاهين مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" إعتبارًا من 12 سبتمبر 2020.





المعتز بالله السعيد محمد أبوسيف مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة مصر للصيانة "صان مصر" إعتبارًا من 12 سبتمبر 2020.





سهام طلعت محمود بدوي مساعدًا لرئيس الشركة لشئون المالية بشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.





سامح كمال محمد إدريس مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة النيل لتسويق البترول.



