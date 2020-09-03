خالد الجندي: الشورى ناصحة وليست ملزمة في الإسلام (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أوضح الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن لفظة "شَوَرَ" هي أصل كلمة شورى، ومعناها قطف العسل، لافتًا إلى أن الشورى غير ملزمة في الإسلام، لكنها ناصحة وكاشفة مبينة وموضحة ومفهمة.

وتابع الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "وبالتالي معناها قطف أشهى وألطف ما في الإنسان وهو تفكيره وعقله، كما أن الحق يتعدد وليس واحدًا، وبالتالي يمكن اختيار أحد أوجهه".

وأشار إلى أن التاريخ الإسلامي يحتوي على نماذج مباركة لانفراد صاحب القرار باتخاذه رغم الشورى، وذلك لعلة علمها أو لمصلحة رآها أو لأمر عرفه ولا يستطيع أن يطلع عليه غيره.

وأضاف: "أوضح مثال على هذا الأمر هو صلح الحديبية، اتجه كل الصحابة إلى رأي واحد وهو الاعتراض، لكن النبي وحده كان يرى اتجاهًا آخر، وفي حادثة الردة قرر أبو بكر أن يخوض حروب الردة، لكن الصحابة كلهم كانوا ضد هذه الرؤية واستجاب الصحابة له".


عقب الشيخ خاد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المسلمين في العالم وعددهم يصل إلى مليار ونصف مليار شخص يتعرضون لاستفزازات لا تنتهي.

وأشار "الجندي"، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن الإسلام هو الدين الوحيد المعتدى عليه في العالم أجمع، معربا عن رفضه أن تصرفات المسلمين هى السبب في الاعتداء على الدين، معلقا: "كل دين فيه من أبنائه من تعتريهم المغالاة".

وفي سياق متصل قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن ما حدث من المجلة الفرنسية بالإساءة للرسول الكريم محمد، إهانة للمسلمين جميعًا وعدم تقدير لمقدساتهم ومعتقداتهم.

وأضاف "عياد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن هذا الحدث مسبوقًا بعدة حوادث أخرى في السويد وغيرها قبل أيام قليلة، وهو ما يؤجج بالصراع بين البشر، وتمهد للقضاء على أي جهود تقوم بها المؤسسات الدينية، لتوثيق عرف المودة بأي الإنسان وأخيه الإنسان.

واستكمل أن عدم الرد على هذه الإساءة، هو مُحزن، ولكن الأكثر مرارة وحزنًا، هو تشجيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشكل غير مباشرة لهذه الإهانة، بوصفه أن هذا الأمر هو حرية الصحافة، مشيرًا إلى أن حرق المصحف أمام أعين رجال الشرطة في السويد، هو عبارة عن تأييد ضمني لهذه الأمور.

وتابع، أن الأزهر الشريف أعلن موقفه من هذه الأحداث، مؤكدًا أنها تتنافى مع الجهود المبذولة لوثيقة الأخوة الإنسانية بين الأزهر والبابا الفاتيكان، للتعايش السلمي واحترام الآخر، وأهمها هي احترام الأديان وتقديرها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر أعلن في لقاءات متعددة بأن الإنسان حر طالما لم يتعدى على معتقدات إنسان آخر، لذلك الأزهر الشريف يدعو إلى ضرورة احترام الأديان، لا سيما وأن التطاول عليها يعصف بالسلم، وعواقبه وخيمة.

واستطرد عياد، أن ما فعله ماكرون، هو نوع من التناقض والعبث، وكان عليه الاعتراض ضمنيًا على هذه الإساءة، خاصة وأن الدين أغلى ما يتعلق بالإنسان، والنبي يمثل خطًا أحمر عند جموع المسلمين الذين قابلوا هذه الإساءة بغضبٍ شديد، لذلك كان على ماكرون احترام مشاعر المسلمين، ولكن ما حدث يمنح اعترافًا ضمنيًا بالإساءة للمقدسات الدينية.

واختتم حديثه، أن المسلم لا يكتمل إيمانه إلا باحترام الآخر ومشاعره، مشيرًا إلى أن الرسومات المسيئة للرسول الكريم تحض على الكراهية.


أخبار تهمك

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

منذ نصف ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قائمة المستبعدين بالأهلي قبل مواجهة دجلة

منذ 13 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. عبد الحفيظ يكشف موقف نجم الأهلي من مباراة دجلة

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:30 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

06:46 م

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

05:30 م

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب