عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:46 م
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز والزمالك صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وتفوق الأهلي على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة عن طريق كل من أليو بادجي وحمدي فتحي.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
واستبعد فايلر كلا من :-
محمد محمود ومحمود متولي وعمرو السولية، للإصابة وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع الأهلي، وعلي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.
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