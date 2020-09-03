عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:46 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
Advertisements
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن بيراميدز والزمالك صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتفوق الأهلي على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة عن طريق كل من أليو بادجي وحمدي فتحي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

واستبعد فايلر كلا من :-

محمد محمود ومحمود متولي وعمرو السولية، للإصابة وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع الأهلي، وعلي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قائمة الأهلي فايلر رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. عبد الحفيظ يكشف موقف نجم الأهلي من مباراة دجلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

منذ أقل من نصف ساعة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ 41 دقيقة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ أقل من ساعتين

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:30 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

06:46 م

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

05:30 م

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب