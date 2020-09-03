سفير كازاخستان يودع وزير السياحة والآثار ويصرح: "مصر آمنة"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وجه السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي. 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين إيساغالييف والعناني عصر اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث حرص السفير على لقاء السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيراً لبلاده في القاهرة.

وأشاد السفير بجهود الوزارة وما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في هذا القطاع مما أثمر عنه استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. و سوف يصل خلال الأيام القليلة القادمة أول فوج سياحي من كازاخستان إلى أحد المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما وجه سفير كازاخستان الشكر للوزير على جميع الفاعليات التي كانت تنظمها الوزارة خلال الفترة السابقة والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال مصر وعراقة وتفرد حضارتها، وكذلك شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المختلفة والمتميزة بها.

وأكد السفير أرمان إيساغالييف على ان جميع المقاصد السياحية في مصر آمنه وجاهزة لاستقبال السائحين حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمه تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع باجازته.

وقد رحب الدكتور خالد العناني بالسفير مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البلدين والذي أثمر عنه تحريك ملف مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس بعد توقف دام مدة طويلة، بالاضافة إلى افتتاح معرض للآثار الإسلامية بكازاخستان، وتبادل عدد من الزيارات الرسمية والهامة بين البلدين، كما وجه اليه الشكر على ثقته والشعب الكازاخستاني بالمقاصد السياحية المصرية. 

وفي نهايه اللقاء أهدى العناني السفير مستنسخ للآلهة سرقت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.

والتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عصر اليوم، ونائب وزير التعليم العالي البولندي، ورئيس جامعة وارسو، ورئيس المعهد البولندي للآثار ودراسات البحر المتوسط لمناقشة بحث سبل التعاون العلمي الأثري.

حضر اللقاء السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون العلمي لرفع كفاءة وجودة العمل العلمي والأثري والمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية.

كما اشار وزير السياحة والآثار إلى استعداده التام لدعم كافة أوجه التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والجامعة والمعهد، كما تم الاتفاق على وضع خارطة طريق خلال الفترة القليلة القادمة لتوفير الخبرات اللازمة في المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة للمساهمة في حفظ وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وتدريب العاملين بها، خاصة في ظل سياسة الوزارة في تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية لتنشيط حركة السياحة الثقافية، وفي نهاية اللقاء تبالا الهدايا التذكارية والكتب العلمية.

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