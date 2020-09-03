البنتاغون: تركيا أرسلت أكثر من 5 الاف مرتزق سوري إلى ليبيا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
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أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الدفاع الامريكية، البنتاغون، أن تركيا أسلت أكثر من 5 الاف عنصر من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق في طرابلس .

 

جاء ذلك في خبر  أوردته قناة سكاي نيوز عربية .

 

 

 

وجاء في التقرير أن القيادة الأميركية في إفريقيا رصدت وصول مرتزقة سوريين بأعداد كبيرة إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية تركية .

 

 

 

يأتي ذلك في وقت قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، الأربعاء، إن عمليات تهريب السلاح والمرتزقة إلى ليبيا لا تزال جارية، داعية الأطراف الليبية لوقف أي تصعيد.

 

 

 

 

 

وخلال جلسة لـمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، أوضحت ستيفاني وليامز أنها حصلت على الدعم من المملكة المتحدة ومصر والجزائر وتونس.

 

 

 

 

 

وقالت: "أظهروا كلهم دعمهم للعملية السلمية في ليبيا، ومعهم جميعا حصلت على التزامات بالمساعدة في مهمتنا لجمع الفرقاء الليبيين وإحلال السلام في البلاد".

 

 

 

 

 

ونوهت المسؤولة الأممية في الوقت نفسه، إلى أنه لا يزال هناك عدم استقرار في ليبيا، وتهريب للأسلحة والمرتزقة.

 

 

 

وتابعت: "المهمة تتواصل مع الفرقاء الليبيين، لنسد الفجوة بينهم ونبدأ المسار السياسي".

 

 

 

 

 

وفي الوقت نفسه، أشارت وليامز إلى أن "البعض يريد إفساد إجراء انتخابات في ليبيا"، مضيفة: "الديمقراطية يجب أن تحمى، وأنا أحيي جهود المسؤولين هناك"

 

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