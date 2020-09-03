بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:43 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة 4 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر.

- فرصة أمطار خفيفة (10%) على مناطق من القاهرة.

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد بمنخفض الهند الموسمي.

وكانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس يوم الجمعة 4 - 9 - 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة
وقالت الهيئة أن طقس الجمعة الموافق 492020، سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 35- 24، والسواحل الشمالية 32- 24، وجنوب سيناء 40- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و43 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلًا.

حالة الطقس يوم السبت 5 - 9 - 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة
وتابعت الهيئة أن طقس السبت المقبل الموافق 592020، يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وستكون درجات الحرارة على القاهرة 36- 24، والسواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 40- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 40 و44 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلًا.

طقس الأيام المقبلة
وتوقعت الهيئة وجود الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال اليومين أيام القادمة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة وتسجل نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 75% حتى 80%، وعلى السواحل الشمالية 90%، بينما تصل لـ60% على الجنوب.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

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