تطبيق "التعليم الهجين" بمعهد الخدمة الإجتماعية في قنا

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ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة‪ ‬المعهد‪ ‬العالي‪ ‬للخدمة‪ ‬الاجتماعية‪ ‬بقنا بحضور الدكتور عبد الفتاح تركي عميد‪ ‬المعهد وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الإدارة‪ ‬بالمعهد.



تم خلال الاجتماع عرض واعتماد عدد من القرارات المالية والإدارية والتنظيمية للمعهد، بالإضافة الي مراجعة واعتماد الحسابات الختامية وميزانية المعهد للعام المالي 2019-2020م، كما تم مناقشة الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020-2021.





ووافق المجلس علي تشكيل لجنة علمية لمتابعة العملية الدراسية للعام الجديد وتطبيق خطة "التعليم الهجين"، واوضح الدكتور عبدالفتاح تركي ان "التعليم الهجين" هو دمج نظامي التعليم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد، حيث يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور للمعهد لاكتساب المهارات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد، واضاف ان التعليم الهجين يهدف الي تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات،تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة، مساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.



واعتمد مجلس الادارة نتيجة امتحانات الطلاب بمرحلة البكالوريوس بنسبة نجاح بلغت 80.96%، بالإضافة الي اعتماد نتيجة مرحلة الدراسات العليا، وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم التوفيق في حياتهم كما قدم تهنئته للسيد عميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالعام الدراسي الجديد.





ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المعهد مع توفير ادوات مكافحة العدوي وتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير، واكد الداودي على اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي‬.

