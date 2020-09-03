تطبيق "التعليم الهجين" بمعهد الخدمة الإجتماعية في قنا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة‪ ‬المعهد‪ ‬العالي‪ ‬للخدمة‪ ‬الاجتماعية‪ ‬بقنا بحضور الدكتور عبد الفتاح تركي عميد‪ ‬المعهد وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الإدارة‪ ‬بالمعهد.

تم خلال الاجتماع عرض واعتماد عدد من القرارات المالية والإدارية والتنظيمية للمعهد، بالإضافة الي مراجعة واعتماد الحسابات الختامية وميزانية المعهد للعام المالي 2019-2020م، كما تم مناقشة الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2020-2021.


ووافق المجلس علي تشكيل لجنة علمية لمتابعة العملية الدراسية للعام الجديد وتطبيق خطة "التعليم الهجين"، واوضح الدكتور عبدالفتاح تركي ان "التعليم الهجين" هو دمج نظامي التعليم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد، حيث يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور للمعهد لاكتساب المهارات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد، واضاف ان التعليم الهجين يهدف الي تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات،تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة، مساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

واعتمد مجلس الادارة نتيجة امتحانات الطلاب بمرحلة البكالوريوس بنسبة نجاح بلغت 80.96%، بالإضافة الي اعتماد نتيجة مرحلة الدراسات العليا، وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم التوفيق في حياتهم كما قدم تهنئته للسيد عميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالعام الدراسي الجديد.


ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المعهد مع توفير ادوات مكافحة العدوي وتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير، واكد الداودي على اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي‬.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المراجع

أخبار تهمك

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ 43 دقيقة

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. عبد الحفيظ يكشف موقف نجم الأهلي من مباراة دجلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

منذ أقل من نصف ساعة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:30 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

06:46 م

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

05:30 م

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب