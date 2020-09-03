داعية إسلامي: هكذا تصرف النبي مع المسيئين له (فيديو)

كشف الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، عن الطريقة التي تصرف بها النبي، صلى الله عليه وسلم، مع المسيئين له، قائلًا إن الأحداث على غرار تمزيق المصحف والإساءة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حدثت في العهد النبوي.





وتابع خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "في مرة كان النبي جالسًا مع السيدة عائشة، ومر عليه أحد الأشخاص وقال له السام عليك يا محمد، وكان يقصد بالسام الموت والهلاك، فانتفضت عائشة غيرة على النبي باعتباره رسول الله وباعتبارها زوجته، فردت عليهم التحية بقولها عليكم الموت والهلاك".





واستكمل أن النبي رد عليها قائلًا: "مهلًا يا عائشة.. وعليكم"، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل مع هذا النوع من الأحداث من منطق "وأعرض عن الجاهلين"، ومن ثم فإن من يريد الانتصار للإسلام فإنه يجب أن ينتصر له من خلال السلوك والأخلاق.





واستشهد عبد المعز، بقول الإمام الغزالي إن انتشار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره المتدينون، بغضوا الله إلى خلقه بسوء أقوالهم وسوء أفعالهم، وأن الله قال للنبي محمد "إنا كفيناك المستهزئين".











