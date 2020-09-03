بالمايوه.. إطلالة جرئية لدنيا عبدالعزيز داخل حمام السباحة

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شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، جمهورها بصورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دنيا، بالصورة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية بالمايوة من داخل حمام حمام السباحة.



ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعلقات أهمها "منورة يا فنانة ".



يشار إلى أن دنيا عبد العزيز، شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وتجسد خلاله دور زوجة شقيق محمد رمضان.



ويجمع مسلسل "البرنس" بين نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

