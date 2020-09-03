أشرف عبد الباقي يروج لمسرحية صباحية مباركة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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روج الفنان أشرف عبد الباقي، لمسرحية "صباحية مباركة" وذلك من خلال مشاركته بوستر للمسرحية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "عبد الباقي"، تعليقا على الصورة قائلا: "كوميديا وأغاني واستعراضات كل ده ممكن تستمتع بيه في مسرحية صباحية مباركة".

مسرحية "صباحية مباركة" يسارك فيها عدد من الفنانين منهم أوس أوس وحمدي الميرغني ومحمد عبد الرحمن.
أشرف عبد الباقي يروج لمسرحية صباحية مباركة
أشرف عبد الباقي يروج لمسرحية صباحية مباركة

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