أشرف عبد الباقي يروج لمسرحية صباحية مباركة

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روج الفنان أشرف عبد الباقي، لمسرحية "صباحية مباركة" وذلك من خلال مشاركته بوستر للمسرحية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "عبد الباقي"، تعليقا على الصورة قائلا: "كوميديا وأغاني واستعراضات كل ده ممكن تستمتع بيه في مسرحية صباحية مباركة".



مسرحية "صباحية مباركة" يسارك فيها عدد من الفنانين منهم أوس أوس وحمدي الميرغني ومحمد عبد الرحمن.