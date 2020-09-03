تراجع حاد في البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجعت البورصات الأوروبية بشكل حاد في نهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي خسر نحو 4 بالمائة.


جاء هبوط الأسهم الأوروبية مع موجة بيعية في البورصة الأمريكية حيث تراجع "داو جونز" بنحو 550 نقطة خلال التعاملات..

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو النشاط الخدمي في منطقة اليورو إلى 50.5 نقطة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت مبيعات التجزئة هناك بعكس التوقعات.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 366.08 نقطة، كما هبط "فوتسي" البريطاني بنحو 1.5 بالمائة إلى 5850.8 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.4 بالمائة إلى 13057 نقطة، كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلا 5009.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1821 دولار.

أخبار تهمك

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

مكافحة كورونا تكشف بشرى سارة عن الموجة الثانية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أول قرار من وليد سليمان بعد أزمة الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة عن كورونا: لم نصل لمرحلة التفشي.. وتباين الأعداد ظاهرة عالمية

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يعود لتدريبات برشلونة غدا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية.. وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ 43 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ يوم

خاص.. عبد الحفيظ يكشف موقف نجم الأهلي من مباراة دجلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة مدوية.. كهربا قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:39 م

عاجل.. استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام وادي دجلة

بتعليمات فايلر.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:30 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي للقاء دجلة بالدوري

06:46 م

أول رد فعل من فايلر على مشادة كهربا والشناوي

05:30 م

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب