تراجع حاد في البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات





تراجعت البورصات الأوروبية بشكل حاد في نهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي خسر نحو 4 بالمائة.









جاء هبوط الأسهم الأوروبية مع موجة بيعية في البورصة الأمريكية حيث تراجع "داو جونز" بنحو 550 نقطة خلال التعاملات..





وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو النشاط الخدمي في منطقة اليورو إلى 50.5 نقطة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت مبيعات التجزئة هناك بعكس التوقعات.





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 366.08 نقطة، كما هبط "فوتسي" البريطاني بنحو 1.5 بالمائة إلى 5850.8 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.4 بالمائة إلى 13057 نقطة، كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلا 5009.5 نقطة.





وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1821 دولار.