ضبط 5 طن أرز وسكر مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين،والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 3 طن أزر و2 طن سكر مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، و10 عبوات تقاوي زراعية منتهية الصلاحية، و15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و50 كيلو جرام من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.

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